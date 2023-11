Whatsapp, arriva sull'app per PC una funzionalità molto popolare su smartphone

Sono passati pochi giorni da quando Whatsapp ha implementato le nuove misure di sicurezza, ed arriva un’importante novità sulla versione PC. L’applicazione di messaggistica istantanea, nella fattispecie, sta attivando sulla controparte desktop la possibilità di inviare foto e video che di autodistruggono.

Nella fattispecie, come si può vedere nella gallery in calce, Whatsapp sta reintroducendo la feature rimossa un anno fa. Al momento dell’invio di un messaggio basta fare click sul pulsante a forma di cerchio con sopra il numero “1” per inviare una fotografia o un video che dopo la visione da parte del destinatario si autodistruggerà e scomparirà.

La novità è attualmente disponibile solo su Whatsapp Web, ma non è da escludere che nelle prossime ore arrivi anche sulla controparte per Mac. Nel momento in cui stiamo scrivendo, però, non tutti riescono ad accedervi: come sempre, gli sviluppatori stanno procedendo a scaglioni e nel corso delle prossime settimane la feature sarà abilitata a tutti.

Qualche settimana fa, Whatsapp ha anche ampliato i Canali in Italia, che ora possono essere creati da tutti. Per tutte le informazioni vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata.