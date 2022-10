Whatsapp, arrivano gli avatar: la funzione è già in fase di test

Ancora novità dal fronte Whatsapp. L'applicazione di messaggistica istantanea targata Meta, infatti, sta testando la possibilità di impostare e creare avatar personalizzati da utilizzare come sticker durante le conversazioni.

La novità è stata segnalata dai colleghi di WABetaInfo, in uno degli ultimi post pubblicati sul blog. Come si può vedere nel set di screenshot che trovate in calce, Whatsapp consentirà di creare un vero e proprio avatar personale, che potrà essere utilizzato non solo come adesivo per le conversazioni (in maniera analoga a quanto avviene per le Animoji di Apple su iOS), ma anche come immagine del profilo al posto delle fotografie tradizionali.

Già da tempo, Zuckerberg sta puntando su questo approccio: qualche anno fa abbiamo riportato su queste pagine la notizia relativa al lancio degli Avatar di Facebook in Italia, ma a giudicare dallo scarso utilizzo degli iscritti (basta farsi un giro sui social network per capirlo), non sembrano essere piaciuti molto agli utenti.

La funzione al momento è disponibile solo per alcuni beta tester, e non è chiaro se e quando vedrà la luce al pubblico. Ovviamente vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori dettagli a riguardo.

Nel frattempo, Whatsapp sta anche lavorando sui messaggi modificati: le ultime beta hanno mostrato alcune indicazioni su come funzioneranno.