Whatsapp, arrivano i Canali: disponibili da oggi 19 Settembre per tutti!

A diversi mesi dalla presentazione dei canali di Whatsapp, l’amministratore delegato della piattaforma di messaggistica Will Cathcart ha annunciato che da oggi 19 Settembre 2023 la funzione sarà disponibile quasi in tutti i mercati.

Con un post pubblicato sul blog ufficiale di Whatsapp, Meta spiega che il lancio avverrà “entro la fine di oggi” per tutti in oltre 150 paesi. I Canali offriranno un nuovo modo per seguire i propri argomenti in totale riservatezza ed infatti spiega Whatsapp già migliaia di organizzazioni, squadre sportive, artisti e leader di pensiero stanno abbracciando la funzione.

Grazie alla fase beta, che si è tenuta in alcuni mercati selezionati, Whatsapp ha apportato ai Canali degli importanti miglioramenti che renderanno l’esperienza di lettura ancora più semplice ed immediata.

Gli utenti infatti avranno la possibilità di trovare i canali da seguire in base al proprio paese, ma potranno anche reagire usando le emoji e vedere il numero totale delle reaction. Migliorato anche l’intro: ogni volta che si inoltra un aggiornamento alle chat o ai gruppi, al suo interno sarà incluso un link al canale. Agli amministratori viene anche data la possibilità di apportare modifiche ai loro aggiornamenti entro massimo 30 giorni.

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, sul nostro dispositivo (un iPhone 14 Pro con iOS 17), la feature ancora non è arrivata.