Whatsapp, arrivano gli elenchi puntati e numerati: le nuove opzioni di formattazione

Mentre i nomi utente per Whatsapp si avvicinano, il servizio di messaggistica istantanea di Meta si prepara ad accogliere anche una serie di nuovissime opzioni per la formattazione dei messaggi, che si uniranno a quelle già presenti sull'app, come il grassetto, il corsivo, il barrato e il monospace.

Grassetto e corsivo sono arrivati su Whatsapp nel lontano 2017, ma ora a questi ultimi si uniscono quattro nuove opzioni di formattazione del testo, che riguardano perlopiù elenchi e liste. Le nuove formattazioni sono chiamate "Bulleted List" ("Elenco Puntato"), "Numbered List" ("Elenco Numerato"), "Block Quote" ("Citazione") e "Inline Code" ("Linea di codice"). Potete dare loro un'occhiata nell'immagine qui sotto, pubblicata nelle scorse ore da Whatsapp.



L'utilizzo delle quattro nuove opzioni di formattazione è molto semplice. Per attivare l'elenco puntato su Whatsapp dovrete semplicemente inserire un trattino ("-") all'inizio di una nuova riga di testo, all'inizio di un messaggio o dopo aver premuto invio per andare a capo. Stessa cosa per l'elenco numerato, che però potrà essere attivato in automatico inserendo il numero 1 seguito da un punto ("1.").

Invece, per quanto riguarda la citazione dovrete inserire il simbolo ">" all'inizio della riga dove scriverete il testo da citare. Il simbolo dovrà essere seguito da uno spazio per funzionare correttamente. Infine, per la linea di codice dovrete usare il simbolo "`", anche se siamo certi che questa funzione verrà utilizzata quasi unicamente da sviluppatori e programmatori, e molti meno dagli utenti consumer.

In ogni caso, le nuove opzioni di formattazione sono state in beta per molto tempo: se partecipate alla beta di Whatsapp su iOS, Android o PC, per esempio, potreste esservi già imbattuti per caso in un elenco puntato o in un elenco numerato.