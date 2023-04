Whatsapp, arrivano le emoji animate: la funzione da sogno (o da incubo?) per i gruppi

Mentre la nuova beta di Whatsapp modifica l'inoltro dei messaggi dando agli utenti la possibilità di personalizzarne la descrizione, un leak ci svela che Meta sarebbe al lavoro su un'altra interessante feature di personalizzazione del suo servizio di messaggistica. Sembra infatti che presto su Whatsapp arriveranno le emoji animate.

Queste ultime sono state scoperte da WABetaInfo in una build di Whatsapp per desktop, ma non sono ancora state ufficialmente rilasciate al pubblico da Meta. Come mostra la GIF condivisa dalla fonte originale, le emoji animate saranno simili agli sticker, ma potranno essere inviate come delle normalissime emoji.

Per farla semplice, pensate all'invio di un messaggio composto da una sola emoji: cosa succede in questo caso? Whatsapp ingrandisce l'emoji in modo da darle risalto sulla chat. Con la nuova funzione, al posto della faccina "ingrandita", ne avremo una animata in formato GIF. Ciò non significa però che tutte le emoji disponibili per iOS e Android saranno realizzate anche in versione animata: questo trattamento sarà probabilmente destinato solo alle faccine più utilizzate, mentre le altre rimarranno statiche.

Al momento, sfortunatamente, non sappiamo se e quando la funzione sarà rilasciata agli utenti di Whatsapp, anche se è probabile che il suo rollout avverrà nei prossimi mesi, dapprima su Whatsapp desktop (dove è stato già reperito il codice relativo alla feature), e poi su iOS e Android.

Resta ovviamente da capire se questa feature sarà accessibile solo nei gruppi o anche nelle chat private e, soprattutto, che effetto avrà sul servizio di messaggistica in generale: lo "spam" di emoji animate, infatti, potrebbe rendere proprio i gruppi un posto meno ospitale per gli utenti, con un gran numero di GIF inviate nel giro di pochi secondi.