Whatsapp, arrivano le foto in HD e gli sticker generati dall'IA: era ora!

L'ultimo aggiornamento di Whatsapp ha introdotto le passkeys su PC, migliorando ulteriormente la sicurezza del servizio di messaggistica. Intanto, però, su mobile arriva un nuovo update, che finalmente permette di inviare su Whatsapp le fotografie in alta risoluzione: era ora!

L'annuncio è arrivato direttamente dal CEO di Meta Mark Zuckerberg, che lo ha dato sul suo canale broadcast di Instagram, spiegando che "la condivisione delle foto su Whatsapp si è appena aggiornata. Ora potrete inviare le immagini in HD". La funzione, in ogni caso, è ancora in fase di rollout su scala globale e richiederà qualche giorno prima di essere disponibile per tutti.

Per di più, l'invio di foto in HD sarà disponibile su iOS, Android e PC in contemporanea, mentre il supporto ai video in HD arriverà nelle prossime settimane. Una volta che avrete ricevuto la funzione, vedrete, nella schermata di editing della fotografia, il toggle "HD", che potrete attivare per inviare le vostre immagini in alta risoluzione. Ovviamente, vi ricordiamo che l'invio di un'immagine in HD consuma una quantità maggiore di dati del vostro piano di connettività mobile.

Ancor più interessante è il fatto che, se il ricevente dell'immagine ha una connessione lenta, Whatsapp scaricherà la foto in SD e, solo poi, la sostituirà piano piano con la versione in HD di quest'ultima. Per il momento non sappiamo le specifiche dei due formati fotografici supportati dal servizio di Meta, anche se WABetaInfo afferma che il formato SD avrà risoluzione pari a 1600 x 1052 pixel, mentre l'HD arriverà fino a 4096 x 2692 pixel.

Parallelamente, sempre WABetaInfo riporta che Whatsapp sta testando gli sticker generati dall'IA sulle sue chat. La funzione è disponibile al momento solo per pochi tester su Android, ma Meta ha già confermato che il tool riceverà una release più ampia nelle prossime settimane. Lo strumento vi permetterà di generare tramite IA uno sticker sulla base di una descrizione testuale scritta direttamente da voi. Lo sticker così creato potrà essere salvato e condiviso sulle chat di Whatsapp senza limitazioni.