Su Whatsapp arrivano i gruppi a scadenza: si potrà impostare la data d'uscita

I gruppi Whatsapp creati per occasioni particolari e che poi restano inattivi per anni hanno vita breve. I sempre ben aggiornati colleghi di WABetaInfo hanno infatti notato che l’app di Meta è al lavoro su una funzione specifica che consentirà di impostare una data di scadenza per le chat di gruppo.

Come si può vedere direttamente nello screenshot presente in calce, nel pannello contenente le informazioni dei gruppi sarà aggiunta una nuova opzione he permetterà di scegliere quando far scadere il gruppo. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra tra varie opzioni: “In un giorno”, “In una settimana”, oltre che chiaramente una data specifica.

Chiaramente non si tratterà di un’opzione irreversibile, ed anche una volta impostata sarà comunque possibile revocare l’opzione. Secondo quanto trapelato, la scadenza si applicherà esclusivamente al proprio profilo e non agli altri partecipanti: ciò vuol dire che i gruppi potrebbero continuare ad esistere. Sostanzialmente quindi si tratta di un sistema che mira esclusivamente ad impostare una data d’abbandono dalle conversazione ed a rendere la cronologia più pulita.

A giudicare dalle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, Whatsapp è al lavoro anche per combattere le chiamate spam. La feature è trapelata dalla beta per Android pubblicata qualche giorno fa. Non è chiaro quando però queste due funzioni saranno disponibili.