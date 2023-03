Whatsapp, arrivano i messaggi vocali effimeri: si potranno ascoltare una sola volta

Ancora novità dal fronte Whatsapp. Il popolare blog WABetaInfo ha preannunciato che presto gli utenti avranno la possibilità di accedere ai messaggi vocali effimeri.

Secondo quanto emerso dalla beta 2.22.25.20 di Whatsapp per Android, gli sviluppatori di Meta starebbero lavorando su una nuova funzione che, riprendendo i messaggi effimeri, consentirà di inviare messaggi vocali da ascoltare solo una volta.

Nello screenshot che trovate in cale viene anche mostrato come appariranno questi nuovi messaggi, su cui però non si sa molto. Lo stesso blog - da sempre molto aggiornato sul fronte Whatsapp - riferisce che anche lo scorso dicembre 2022 aveva trovato dei riferimenti alla funzione che dovrebbe riprendere a grandi linee il funzionamento delle foto e video effimeri, che possono essere aperti una sola volta salvo poi scomparire.

È chiaro che si tratta di una naturale evoluzione di una feature già disponibile e largamente utilizzata dagli utenti, ed andrà ad incrementare ulteriormente la privacy e la sicurezza delle comunicazioni dal momento che una volta ascoltati non potranno più essere riprodotti.

Nessuna informazione sulla data di lancio, ma Meta ha tanta carne al fuoco per la sua app di messaggistica istantanea. Proprio di recente sono state introdotte tante novità per i gruppi di Whatsapp, mentre ieri è stato aperto l'account Whatsapp di Whatsapp che permetterà di scoprire le nuove funzioni.