Whatsapp, arrivano più opzioni di formattazione per il testo

A poche ore dall’arrivo su Whatsapp della funzione per creare gli sticker, dalla beta dell’applicazione per Android ed iOS arriva la notizia è al lavoro su nuove opzioni per la formattazione del testo.

Come riportato dai colleghi di WABetaInfo, infatti, Whatsapp oltre al grassetto, corsivo, barrato e sottolineato consentirà di organizzare il testo in blocchi di codice, elenchi puntati, elenchi numerati e blocchi di virgolette.

Si tratta di una funzione particolarmente utile, soprattutto per coloro che utilizzano il client per motivi lavorativi: è il caso delle chat di lavoro in cui è necessario organizzare la giornata, ma anche in altri ambiti. L’aspetto più interessante è rappresentato dal fatto che Whatsapp potrà essere utilizzato per inviare stringhe di codice che altrimenti potrebbero essere formattati in maniera differente.

I blocchi di virgolette potranno essere utilizzati per evidenziare parti specifiche dei messaggi, e si può scegliere digitando > e poi la risposta. Gli elenchi puntati invece possono essere creati utilizzando asterischi o trattini, mentre gli elenchi numerati semplicemente utilizzando i numeri.

Attualmente la feature è disponibile nella beta 2.24.2.9 di Whatsapp per Android e la vesione 23.21.1.75 per iOS. Il fatto che siano in fase di test lascia intuire che potrebbero vedere la luce a stretto giro di orologio.