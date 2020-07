Whatsapp: arrivano quattro pacchetti di sticker animati, ecco dove trovarli

Ad una settimana dall'arrivo degli sticker animati su Whatsapp, la piattaforma di messaggistica istantanea ha pubblicato ben quattro pacchetti di adesivi da utilizzare durante le conversazioni.

Per scaricarli è necessario aggiornare l'applicazione alle versioni più recenti, sia su iOS che Android. Nello specifico, dopo aver cliccato sul pulsante dedicato presente sopra la tastiera, bisogna cliccare su "+" e su "tutti gli sticker". I nuovi pacchetti sono Chummy Chum Chums, Rico's Sweet Life, Bright Days e Moody Foodies!

Secondo quanto riferito da WaBetaInfo, attualmente non sarebbero visualizzabili da tutti, ma il rollout è iniziato e presto saranno a disposizione degli utenti a livello mondiale. Il peso varia tra 2,4 e 3,7 megabyte, ovviamente a seconda del pacchetto, ed il download può essere effettuato gratuitamente.

Questa novità si inserisce in un periodo particolarmente florido per Whatsapp. Proprio ieri infatti è emersa l'indiscrezione sull'unione tra Whatsapp e Facebook Messenger, che però non dovrebbe vedere la luce a breve e consentirà agli utenti di scambiarsi messaggi tra le due piattaforme senza doverle installare necessariamente entrambe. I primi riferimenti sono stati scovati nella beta dell'app, ma il lancio pubblico non sarebbe in programma a breve in quanto trattandosi di una vera e propria rivoluzione necessiterà di qualche mese per il completamento dello sviluppo.