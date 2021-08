WhatsApp, arrivano strani messaggi per la 'persona sbagliata': attenzione

Siamo in pieno agosto 2021 e l'applicazione di WhatsApp viene utilizzata da molti per scambiarsi informazioni relative a ferie e luoghi visitati. In questo contesto rilassato, tuttavia, qualcuno sta mettendo in atto delle azioni poco chiare. Infatti, alcuni utenti del popolare servizio stanno ricevendo degli strani messaggi dall'estero.

Più precisamente, nel periodo di Ferragosto, ma anche in giornate come il 14 e il 16 agosto 2021, alcune persone sono state contattate via messaggio WhatsApp da numeri "sconosciuti". Le richieste, che apparentemente spesso arrivano da donne cinesi ma non solo (stando alle foto del profilo di alcuni account coinvolti), sono particolarmente atipiche. Ad esempio, alcuni messaggi tradotti dall'inglese chiedono: "come sta andando in Canada?" o "come te la stai passando a Hong Kong?". A quanto pare esistono diverse varianti, ma il "pattern" sembra essere il solito.

In parole povere, la tattica utilizzata da quelli che a questo punto si presume siano malintenzionati è quella del messaggio rivolto alla "persona sbagliata". In alcuni casi la richiesta è apparentemente rivolta a un fantomatico "David". Sembra si tratti di un metodo pensato per cercare di far rispondere le persone coinvolte, che potrebbero pensare di far sapere a chi ha inviato il messaggio che ha sbagliato numero. Chiaramente vi consigliamo di non farlo.

Tra l'altro, il testo sembra variare: in alcuni casi a quanto pare si chiede all'utente di premere su un link per aggiungere su WhatsApp il numero della persona che ha inviato il messaggio. Ovviamente, invitiamo caldamente a non rispondere o premere su alcun link, né scaricare file o simili. Non possiamo che consigliarvi di ignorare semplicemente il messaggio, eventualmente effettuando una segnalazione a chi di dovere se lo ritenete opportuno. In ogni caso, per il momento non ci sono notizie certe in merito a cosa sta accadendo. Tuttavia, visto il ripetersi del pattern e le segnalazioni, tutto sembra portare a qualche possibile iniziativa malevola.

Questi messaggi stanno circolando anche in Italia, dato che abbiamo ricevuto alcune segnalazioni dal nostro Paese. Online purtroppo non si trova molto, ma il 16 agosto 2021 qualcuno ha iniziato a confermare su Twitter che messaggi di questo tipo stanno circolando anche all'estero. Dove vogliono arrivare coloro che stanno effettuando quest'operazione? Difficile dirlo per il momento, ma è bene stare alla larga da questo tipo di richieste. Per il resto, consigliamo di consultare il nostro approfondimento relativo ai metodi per difendersi su WhatsApp, in cui abbiamo analizzato ulteriormente la questione dei possibili problemi di sicurezza legati al servizio di messaggistica istantanea.