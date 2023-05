Whatsapp, arrivano gli username: si potrà chattare senza condividere il numero

Periodo denso di novità per Whatsapp. A pochi giorni dall’annuncio che Whatsapp permetterà di modificare i messaggi, i colleghi di WABetaInfo hanno scovato nella beta che prossimamente sarà possibile chattare con gli amici anche senza condividere il proprio numero.

Sulla scia di quanto fatto da Telegram, infatti, Whatsapp sta implementando il supporto agli username. Gli utenti avranno la possibilità di aggiungere un nome utente al proprio profilo, da condividere con altre persone per consentire di messaggiare senza dover dare il proprio numero di telefono.

La novità è stata scovata nella beta 2.23.11.15 Android di Whatsapp ed a quanto pare è in fase di sviluppo. Dalle prime analisi effettuate da WABetaInfo è emerso che nella scheda profilo sarà presente il campo “Nome utente Whatsapp”, dove si dovrà inserire un username univoco.

Al momento non sono emerse indicazioni analoghe anche per la versione iOS, ma le incognite restano tante. Non è chiaro infatti se saranno presenti delle nuove impostazioni della privacy per permettere agli utenti di decidere se vogliono essere rilevati da chiunque o meno tramite username. WABetaInfo comunque sottolinea che con l’username, Whatsapp “potrebbe consentire agli utenti di comunicare privatamente con gli account business, salvaguardando così i loro numeri di telefono personale, o forse il loro utilizzo sarà ancora più esteso, magari consentendo comunicazioni private con qualsiasi utente”.