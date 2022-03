WhatsApp, stanno per arrivare le Comunità: su Android appaiono nuovi indizi

La feature Community sta per arrivare su WhatsApp! Dopo gli ultimi indizi pubblicati nella beta per iOS, anche su Android sono giunti chiari segnali del progresso degli sviluppatori nel lancio di questa funzionalità inedita. L’ultimo aggiornamento in particolare mostra chiaramente un cambio di interfaccia utente per fare spazio alle Comunità.

Come ripreso dagli attenti tipster di WABetaInfo nella giornata di ieri, la versione beta di WhatsApp per Android numero 2.22.6.9 ci mostra una piccola, grande modifica adottata dai tecnici del servizio di messaggistica per mostrare al pubblico le Community. Molto semplicemente, come potete vedere dall’immagine in calce alla notizia, nella schermata principale dell’applicazione apparirà ora un pulsante accanto alla scheda delle Chat, tramite il quale accedere alle Comunità di cui si fa parte.

Per chi non lo sapesse, le Community sono “un nuovo luogo in cui gli amministratori di gruppo hanno un maggiore controllo sui gruppi su WhatsApp, principalmente per raggruppare facilmente altri gruppi”, come da definizione fornita dagli stessi sviluppatori. In parole povere, una Comunità comprende più chat di gruppi differenti (per un massimo di dieci) i cui argomenti preferiti sono però gli stessi; ergo, è una funzionalità pensata per raggruppare molte più persone in varie conversazioni affinché si possa interagire maggiormente.

I tempi di rilascio non sono ancora chiaramente noti al pubblico ma, considerato il progresso fatto dal team di casa Meta, l’attesa non dovrebbe protrarsi ancora a lungo.

Sempre su WhatsApp si attendono anche le reazioni ai messaggi, di cui recentemente sono apparse nuove immagini in anteprima.