Whatsapp: in arrivo l'autenticazione a due fattori su Web e Desktop, come funziona?

Mentre Whatsapp introduce il trasferimento delle chat da Android ad iOS per i dispositivi mobili, anche Whatsapp Web si sta per aggiornare con una nuova feature, questa volta legata alla sicurezza ed alla privacy delle conversazioni: in futuro, infatti, Whatsapp dovrebbe introdurre l'autenticazione a due fattori su Desktop e Web.

Stando a quanto riporta il portale WABetaInfo, specializzato negli aggiornamenti e nelle versioni beta dell'app di messaggistica di Meta, Whatsapp vorrebbe inserire l'autenticazione a due fattori come strumento aggiuntivo e non obbligatorio di sicurezza sia sulla sua web app che sulla sua versione per desktop.

Secondo quanto riporta WABetaInfo, infatti, Whatsapp Web e Desktop vengono usati spesso per lavoro, il che a volte permette a truffatori e criminali di usare il servizio per truffe e "scam" di vario genere, che Meta vorrebbe arginare quanto più possibile. In particolare, WABetaInfo spiega che l'autenticazione a due fattori servirebbe per evitare che gli utenti perdano l'accesso al proprio account Whatsapp dopo averlo inavvertitamente lasciato aperto sul PC del luogo di lavoro o su un PC pubblico.

In generale, inoltre, Whatsapp starebbe spingendo l'autenticazione a due fattori anche su mobile, invitando gli utenti ad inserire misure di sicurezza aggiuntive come un passcode, il Face ID o il riconoscimento dell'impronta digitale per l'accesso all'app per smartphone.

WABetaInfo spiega che "Registrando un nuovo dispositivo sul tuo account Whatsapp dovrai inserire un codice a sei cifre e un PIN personale per accedere al tuo account [dal nuovo dispositivo]. Whatsapp vuole rendere più semplice l'autenticazione a due fattori in ogni momento, perciò introdurrà la feature anche sulla versione desktop/client in futuro". Il sistema di PIN pensato dall'app serve per poter accedere al proprio account Whatsapp senza utilizzare il telefono: si tratta di una scelta estremamente sensata, perché Meta sta spingendo Whatsapp Web e Desktop come un'alternativa all'utilizzo dello smartphone.

Al momento comunque non sappiamo quando la funzione sarà disponibile, sia per quanto riguarda i beta tester che per gli utenti non iscritti alle beta del servizio di messaggistica. Intanto, Whatsapp ha introdotto l'assistenza via chat, con la quale potete comunicare in caso di problemi di qualsiasi tipo.