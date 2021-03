WhatsApp, in arrivo due novità interessanti per l'app di messaggistica

WhatsApp è in costante aggiornamento, come dimostrano le più recenti novità che stiamo vedendo in questi giorni. Non sorprende, dunque, che siano in arrivo altre due funzionalità interessanti.

In particolare, stando a quanto affermato da WaBetaInfo in un tweet, il team della popolare applicazione di messaggistica istantanea starebbe lavorando a una feature che dovrebbe permettere di cambiare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali. La fonte si dice certa del fatto che questa funzionalità verrà introdotta in futuro mediante un apposito aggiornamento, sia per quel che concerne Android che per quel che riguarda iOS. Nel caso vi stiate chiedendo il senso di una tale possibilità, sembra che WhatsApp voglia consentire agli utenti di "perdere" meno tempo possibile, permettendo loro di ascoltare in modo più rapido i messaggi vocali di una certa durata.

Passando invece alla seconda funzionalità emersa in data odierna, fatta trapelare sempre dal profilo Twitter di WaBetaInfo, sembra che da Android sia già possibile riprodurre direttamente all'interno dell'applicazione i Reel di Instagram, una volta condivisi questi ultimi mediante link su WhatsApp. Per il resto, stando alle indiscrezioni, questa possibilità dovrebbe arrivare tramite un futuro update anche per gli utenti iOS.

Insomma, la popolare applicazione di messaggistica istantanea si sta arricchendo di due funzionalità interessanti, che sicuramente faranno piacere a un determinato tipo di utente.