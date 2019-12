WhatsApp, in arrivo la funzionalità che cancella automaticamente i messaggi dei gruppi

Periodo di novità per WhatsApp, dopo i primi segnali relativi alla Dark Mode, sembra essere in arrivo una funzionalità in grado di cancellare automaticamente i messaggi delle chat di gruppo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e WABetaInfo, l'azienda di Mark Zuckerberg sta lavorando per rendere disponibile questa possibilità al più presto. La funzionalità coinvolta eliminerà automaticamente i messaggi dopo un determinato periodo di tempo, in modo da rendere meno "pesante" l'applicazione e tenere solamente i contenuti che non risultano obsoleti.

In realtà, WhatsApp dispone già di una funzionalità simile: se avete un gruppo particolarmente datato, potreste aver già visto sparire nel nulla alcuni messaggi. Tuttavia, ora l'applicazione di messaggistica istantanea darà la possibilità agli utenti di scegliere per quanto tempo mantenere i messaggi all'interno del gruppo. Tra le opzioni disponibili, ci saranno "un'ora", "un giorno", "una settimana", "un mese" e "un anno". Chiaramente, solo gli amministratori del gruppo potranno modificare quest'opzione.

Non è ancora chiaro quando l'applicazione di messaggistica istantanea introdurrà questa funzionalità per tutti gli utenti, ma stando a diverse fonti internazionali i primi mesi del 2020 potrebbero essere il momento giusto. Insomma, sembra proprio che Zuckerberg e soci vogliano rendere più "snelle" le chat di gruppo su WhatsApp.