WhatsApp, in arrivo una funzionalità molto comoda tramite chat

Andando oltre alla questione dei disservizi di qualche giorno fa, torniamo a trattare su queste pagine le novità relative a WhatsApp. Infatti, recentemente è emerso che presto arriverà una funzionalità molto comoda.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e WaBetaInfo, la versione beta 2.21.7.3 dell'applicazione ufficiale di WhatsApp per Android contiene al suo interno dei riferimenti legati alla possibilità di contattare il supporto direttamente mediante chat. Attualmente sembra che la funzionalità sia accessibile solamente da un numero limitato di utenti, dato che probabilmente il team della nota app di messaggistica istantanea vuole effettuare dei test "ristretti" prima di rilasciare la feature per tutti.

In ogni caso, si tratta sicuramente di una novità che potrebbe risultare interessante, in quanto permetterà agli utenti di contattare il team di supporto di WhatsApp proprio come se si trattasse di un contatto qualsiasi, ovvero mediante una chat. Per avviare quest'ultima, sempre stando alle indiscrezioni, basterà recarsi nella sezione "Aiuto" e selezionare l'opzione "Contattaci". Ribadiamo tuttavia che, per il momento, la funzionalità è in fase di test e accessibile solamente da pochi utenti.

Per il resto, ricordiamo che recentemente è emerso che l'applicazione desktop di WhatsApp verrà probabilmente scollegata da quella per dispositivi mobili, rendendo di fatto più semplice utilizzare anche WhatsApp Web per molti utenti.