WhatsApp, in arrivo una funzionalità relativa agli sticker di terze parti

WhatsApp è un'applicazione in costante aggiornamento, tanto che gli sviluppatori sono soliti rilasciare spesso degli update che introducono qualche novità, anche secondaria. Non sorprende, dunque, che sia in arrivo un'altra feature.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e WaBetaInfo, la popolare piattaforma di messaggistica istantanea sta per arricchirsi della possibilità di importare pacchetti di sticker di terze parti. Si tratta sicuramente di una funzionalità che non lascia "a bocca aperta", dato che se ne parla già da tempo ed erano in molti ad aspettarsi che alla fine WhatsApp avrebbe fatto questo passo, ma è in ogni caso interessante sapere che questa possibilità si sta effettivamente concretizzando.

Al momento la funzionalità non sembra ancora essere attiva in Italia, ma a quanto pare è già disponibile in altri Paesi. Infatti, ci sono segnalazioni che provengono, ad esempio, da Brasile, Indonesia e India. Non è chiaro quando il rollout della feature verrà esteso anche ad altri utenti, ma probabilmente è questione di pochi giorni. Per il resto, a quanto pare le versioni dell'applicazione coinvolte sono la beta 2.21.5.6 per Android e la build 2.21.40 per iOS.

Rimanendo in casa WhatsApp, ricordiamo che recentemente è stata rilasciata la funzionalità che permette di mutare l'audio di un video prima di inviarlo (questa feature è già disponibile anche in Italia).