WhatsApp, in arrivo una funzionalità tanto semplice quanto richiesta

A volte sono proprio gli aspetti più semplici a sfuggire. Nel mondo tech se ne vedono di tutti i colori da questo punto di vista: basti pensare alle recenti funzionalità introdotte da Netflix. Tuttavia, in questi casi, come si suol dire, è "meglio tardi che mai": gli utenti di WhatsApp saranno sicuramente contenti di una novità in arrivo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e WaBetaInfo, l'applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook si arricchirà presto di una funzionalità tanto semplice quanto richiesta: la barra di ricerca per gli sticker. Può sembrare un aspetto di poco conto, ma chi usa spesso gli "adesivi" di WhatsApp sa bene quanto può essere difficile trovare il giusto sticker. Per questo motivo, stiamo parlando di una novità che non può che essere la benvenuta, dato che consente agli utenti di risparmiare tempo.

La succitata funzionalità è stata scovata nella versione Beta 2.20.198.5 dell'applicazione ufficiale per Android del noto servizio di messaggistica istantanea. Nonostante questo, sembra che al momento non ci sia modo di testarla con mano, se non tramite determinate procedure avanzate. In ogni caso, gli screenshot che potete vedere in calce alla notizia ci confermano che il team di WhatsApp è al lavoro su questa novità e si tratta sicuramente di un aspetto positivo.

Oltre alla possibilità di cercare gli sticker, sembra che l'azienda stia cercando di renderli ancora più accessibili mediante la loro suddivisione in categorie, da "Love" a "Celebrate". Insomma, WhatsApp sta continuando a migliorare la sua applicazione. Le novità arriveranno per tutti nei prossimi giorni? Staremo a vedere.