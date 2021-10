Whatsapp, in arrivo la funzione più attesa per i messaggi vocali

E' un periodo di grosse novità in arrivo per Whatsapp. Secondo quanto riferito dai sempre puntuali ragazzi di WABetaInfo, da sempre molto attivi su tutto quanto concerne il mondo collegato all'applicazione di messaggistica istantanea, gli sviluppatori sarebbero pronti a rivoluzionare l'esperienza dei messaggi vocali.

Whatsapp infatti sarebbe pronta a seguire le orme di Telegram e, come mostriamo nello screenshot pubblicato in calce, potrebbe presto introdurre un player per i messaggi vocali "globale", che permetterà di ascoltarli anche quando si esce da una singola conversazione.

Come si può vedere nell'immagine, infatti, sulla parte superiore alla lista delle chat sarà mostrato un player che permetterà di controllare la riproduzione della nota vocale anche se, ad esempio, si sta rispondendo ad un altro amico.

Dalle informazioni emerse, attualmente la novità sarebbe in sviluppo sulla versione iOS dell'applicazione, ma come al solito Whatsapp dovrebbe lanciarla anche per la controparte Android. Nessuna informazione sulle tempistiche di lancio, e come sempre vi consigliamo di restare su queste pagine per tutte le informazioni del caso.

Secondo le ultime indiscrezioni, Whatsapp starebbe anche lavorando per espandere le impostazioni di privacy e gli utenti avranno la possibilità di nascondere l'ultimo accesso, lo stato e la foto profilo. Dalla beta è anche emerso che prossimamente Whatsapp si potrà utilizzare su due smartphone in contemporanea.