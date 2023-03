Whatsapp, in arrivo sui gruppi le 'Audio Chat': primi dettagli dalla beta

A pochi giorni dai rumor secondo cui Whatsapp starebbe lavorando sui messaggi vocali effimeri, direttamente dalla beta dell'app di Meta emerge la notizia che gli ingegneri stanno lavorando su una nuova funzionalità per le chat di gruppo chiamata Audio Chat.

A svelare la notizia i sempre puntuali colleghi di WABetaInfo, secondo cui la funzione Audio Chat permetterà di dare il via a chat audio attraverso la pressione di una nuova icona a forma d'onda nella parte superiore delle chat di gruppo.

Al momento nemmeno nella beta la feature è attiva, e non è chiaro come funzionerà nello specifico e quali saranno le differenze rispetto alle registrazioni audio tradizionali. Ciò che si sa però è che una volta avviata, nella chat audio sarà presente il pulsante "riaggancia" in alto.

Proprio questa UI iniziale lascia intuire che le chat audio potrebbero funzionare in maniera simile ai Twitter Spaces, le Voice Chat di Discord e permetteranno ai membri dei gruppi di entrare ed uscire per partecipare alle conversazioni audio.

La scorsa settimana, intanto, Whatsapp ha rinnovato l'applicazione per Windows, per renderla più veloce e simile alla versione mobile, con la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo con un massimo di otto persone e audio con 32 partecipanti.