Whatsapp, vicino l'arrivo anche su iPhone delle Passkey

A poche settimane dall’arrivo delle Passkey su Whatsapp per Android, è arrivata la conferma che l’applicazione di Meta è al lavoro per implementare il nuovo sistema di sicurezza anche sulla controparte iOS.

La scoperta è stata effettuata dal ricercatore Aaronp613 nell’ultima versione beta dell’app, dove sarebbero presenti dei riferimenti espliciti alla funzionalità.

Con il supporto Passkey, gli utenti iPhone potrebbero avere la possibilità di accedere a Whatsapp con Face ID, Touch ID o il passcode del dispositivo. Come noto, lo standard Passkey è in fase da adozione da parte dei principali colossi tech, che lo vedono come un’alternativa valida alle password tradizionali in quanto anche più sicuro. Le Passkey infatti vengono archiviate direttamente nel portachiavi di iCloud nel caso di iPhone, ed Apple ha implementato il supporto con iOS 16 e versioni successive.

Nella documentazione ufficiale di Apple delle Passkey, il colosso di Cupertino spiega che “sono più sicure delle password, perché vengono generate in modo univoco per ogni account dal tuo dispositivo e sono meno vulnerabili al phishing”.

Almeno al momento non sono emerse indicazioni in merito alla possibile data di lancio del supporto Passkey su Whatsapp per iPhone, ma solo qualche giorno fa le Passkey sono arrivate anche su Amazon, anche in Italia.