WhatsApp in arrivo su macOS con app dedicata: lavori in corso per Beta

Quante novità in arrivo per WhatsApp! La nota piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, ex Facebook, oltre alla futura semplificazione dei messaggi effimeri prossimamente otterrà anche l’applicazione desktop per macOS, cosicché l’accesso risulti effettuabile anche senza rimanere confinati su browser Web.

A scovare le prime immagini e informazioni in anteprima sono stati i soliti di WABetaInfo, i quali hanno pubblicato proprio oggi lo screenshot che trovate in calce alla notizia sulle loro pagine. Da essa si vede un singolo dettaglio: la possibilità di collegare lo smartphone a WhatsApp Desktop su Mac tramite il consueto QR Code. Non cambia quindi il procedimento, ma finalmente c’è un altro sistema operativo oltre a Windows.

Lo sviluppo dell’applicazione è ancora in corso e non è propriamente semplice, dato che nel caso del sistema operativo di Redmond si parla di un’app Universal Windows Platform o UWP, ergo raggiungere una certa stabilità non ha richiesto tanto tempo. Nel caso del sistema operativo della Mela la questione è ben differente, dato che è stato necessario sviluppare l’app praticamente da zero con Mac Catalyst.

Non ci sono altre immagini dell’app allo stato attuale oltre a quella allegata alla notizia, e non è possibile ottenere altre informazioni tecniche trattandosi di una beta accessibile a poche persone, non scaricabile dunque da App Store. Insomma, come per tante altre novità per il servizio di messaggistica sarà necessario attendere qualche settimana, se non qualche mese. Se non altro, questo primo segnale già basta per rendere felici coloro che aspettano da tempo WhatsApp Desktop per macOS.

Nel mentre, il team sta anche lavorando sulla possibilità di filtrare le chat WhatsApp.