Whatsapp, in arrivo i messaggi vocali che si auto distruggono dopo averli ascoltati

Tante novità in arrivo da Whatsapp. A poche ore dall’annuncio di Mark Zuckerberg che sarà possibile avere due account Whatsapp su un solo smartphone, i sempre ben informati colleghi di WABetaInfo spiegano che gli ingegneri di Meta starebbero lavorando su una funzione a lungo richiesta dagli utenti Whatsapp.

Stiamo parlando dei messaggi vocali effimeri che, riprendendo la controparte delle foto e video, si auto distruggeranno dopo averli ascoltati. Si tratta sostanzialmente della controparte audio dell’opzione “visualizza una sola volta”, che mira ad offrire un ulteriore livello di privacy soprattutto se tali messaggi vocali contengono informazioni sensibili, personali o riservate.

Come si può vedere dallo screenshot presente in calce**, l’invio dei messaggi vocali effimeri** avverrà attraverso la stessa icona che permette di inviare quelli classici, con la differenza che sarà aggiunta l’icona con il numero “1” che se premuta attiverà la funzione e renderà impossibile riprodurre la nota vocale due volte.

I destinatari dal loro canto non saranno in grado né di salvare, tanto meno di registrare le note vocali attraverso altri espedienti, in quanto si tratta di un sistema che guarda interamente alla privacy delle persone.

Ricordiamo che dal prossimo 24 Ottobre 2023 Whatsapp non funzionerà su tanti smartphone Android a causa del taglio al supporto da parte di Meta.