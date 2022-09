Whatsapp, in arrivo una nuova modalità fotocamera: la novità dalla beta

Dopo. il debutto del nuovo sistema per unirsi alle chiamate Whatsapp, l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta non sembra intenzionata a fermarsi e secondo quanto riportato dai sempre puntuali colleghi di WABetaInfo, sarebbe in arrivo una nuova modalità fotocamera che faciliterà in maniera importante l’acquisizione di foto e video.

Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, con la beta 2.22.20.5 di Whatsapp per Android è stata introdotta la possibilità di effettuare il passaggio da foto a video direttamente tramite uno switch integrato nella parte inferiore dell’UI. Nella versione attuale, è necessario tenere premuto il pulsante bianco per registrare un video, mentre con un semplice tap si acquisisce una foto: Whatsapp però evidentemente vuole portare anche sull’app di messaggistica l’esperienza presente su Instagram, allo scopo di rendere i sistemi sistemi.

Si tratta di una funzione utile e facile da usare, senza alcun dubbio, ma non è chiaro se e quando verrà lanciata al pubblico. Vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito. Whatsapp è solita testare le novità di questo tipo con gli iscritti al programma beta prima di procedere con la distribuzione pubblica.

Nel frattempo, da una delle ultime beta è arrivato anche il supporto multi dispositivo su Whatsapp per Android.