WhatsApp, in arrivo la 'modalità Vacanza' per ignorare le chat e rilassarsi

La beta di WhatsApp continua a mostrare nuove inedite funzionalità in arrivo nel servizio di messaggistica nei prossimi mesi: se nella beta 2.20.198.9 per Android sono apparse delle icone rinnovate per Audio, Camera, Galleria e Posizione assieme ad animazioni inedite per gli sticker, ora la protagonista è la modalità Vacanza.

WABetaInfo già un anno fa aveva annunciato l’arrivo di questa modalità nella beta 2.19.101, ma verso febbraio 2020 sembrava essere scomparsa dalla scena o lasciata da parte per concentrarsi su altre feature. Nell’ultima versione 2.20.199.8 è tornata a sorpresa, permettendo agli utenti di lasciare le chat archiviate nella loro sezione apposita anche nel caso in cui arrivino nuovi messaggi: ci sarà una nuova sezione dedicata che permette di mostrare le notifiche o meno, o anche di nascondere automaticamente le chat inattive dopo sei mesi.

Secondo WABetaInfo WhatsApp introdurrà anche altre opzioni in futuro per gestire queste chat archiviate, tra cui la possibilità di selezionare il tempo necessario per archiviarle automaticamente.

Ma questa modalità Vacanza non è l’unica novità: nell’ultima beta WhatsApp ha deciso di implementare nuove linee guida per allineare perfettamente testi, emoji e sticker a immagini, video e GIF. Tra le altre novità attese dagli utenti ci sono la sincronizzazione tra chat dello stesso account su più dispositivi Android e iOS, ma anche la funzione Multisfondo vista nella beta 2.20.90.21 di WhatsApp Messenger per smartphone Apple.