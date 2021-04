WhatsApp, in arrivo utile novità per la condivisione di foto e video in chat

Gli sviluppatori di casa WhatsApp stanno lavorando continuamente per portare nuove feature nel servizio di messaggistica più utilizzato al mondo: dopo avere scoperto l’imminente arrivo della migrazione di chat tra Android e iOS e viceversa, ora è il momento di parlare di una utile novità per foto e video inviati in chat.

Secondo quanto scoperto, come spesso accade in questi casi, dagli esperti colleghi di WABetaInfo, a partire dalla beta di WhatsApp 2.21.8.1 per Android o 2.21.70.11 per iOS risulta disponibile la visualizzazione di un’anteprima dei media più grande rispetto a quella attualmente presente nelle chat. Molto semplicemente, dunque, come potete vedere dallo screenshot in calce all’articolo in futuro WhatsApp permetterà di visualizzare più facilmente anche un contenuto completo dall’anteprima senza la necessità di aprire il file in chat.

In questo modo, grazie a questa funzionalità gli utenti potranno accedere più rapidamente al contenuto multimediale e, specialmente nel caso degli smartphone più datati con qualche rallentamento nelle animazioni di scroll o apertura di file tra le varie applicazioni, evitare quindi step aggiuntivi per vedere ciò che amici, conoscenti, datori di lavoro e chi altro ci inviano in chat.

Al momento non è nota una data di rilascio definitiva di questa funzionalità specifica, quindi non ci resta che attendere pazientemente il suo arrivo tramite un aggiornamento su Google Play Store contenente molteplici novità. Intanto, rimanendo nel mondo di WhatsApp, le chiamate e le videochiamate su Desktop sono ufficialmente disponibili per tutti gli utenti con WhatsApp Web o con l’app ufficiale. O ancora, su smartphone sta per arrivare anche una feature per contattare il supporto direttamente via chat.