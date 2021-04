Whatsapp, in arrivo una nuova opzione per i messaggi a scomparsa

I messaggi effimeri di Whatsapp sono arrivati in Italia già da qualche mese, ma a quanto pare la piattaforma di messaggistica istantanea è al lavoro per potenziare la funzione e mettere tra le mani degli utenti nuove opzioni per il suo utilizzo.

Secondo quanto raccontato dai colleghi di WABetainfo, da sempre molto affidabile su tutto quanto concerne il mondo Whatsapp, infatti, gli ingegneri della società di Mark Zuckerberg starebbero lavorando su una nuova scadenza per i messaggi effimeri.

Gli utenti a quanto pare, potranno scegliere di farli scomparire dalle chat dopo 24 ore. Tutto lascia presagire che gli utenti, attraverso il menù contestuale dedicato, potranno scegliere tra 24 ore e l'opzione attualmente disponibile, e 7 giorni. Tutto starà quindi ai gusti delle persone, che avranno più libertà d'utilizzo a seconda della chat.

Non è chiaro, almeno al momento, quando vedrà la luce questa nuova opzione: tutto però lascia presagire che il lancio pubblico dovrebbe essere vicino, dal momento che gli sviluppatori ci starebbero lavorando da tempo.

Parallelamente, la compagnia americana sta anche lavorando su una nuova opzione per i messaggi vocali troppo lunghi di Whatsapp, ovvero la possibilità di impostare varie velocità di riproduzione. Manna dal cielo, quindi, per coloro che hanno amici che sono soliti dilungarsi un pò troppo nei messaggi vocali.