Whatsapp: in arrivo anche su PC le chiamate e videochiamate di gruppo

A qualche giorno di distanza dalle prime indiscrezioni sul super aggiornamento per Whatsapp, che segnerà l'arrivo di tantissime novità su iOS ed Android, i ragazzi di WABetaInfo hanno scovato un'altra indicazione nella beta dell'app di messaggistica istantanea. A quanto pare, infatti, sono in arrivo anche su desktop le videochiamate e chiamate.

Nel codice sorgente analizzato dal popolare blog dedicato al mondo Whatsapp sono presenti dei riferimenti alla possibilità di chiamare un amico o di effettuare videochiamate di gruppo fino ad otto persone. Il lockdown per il Coronavirus ha posto l'accento su quest'ultima funzione, che ha permesso a milioni di persone a livello mondiale di connettersi nonostante la quarantena. Whatsapp dal suo canto è corsa ai ripari ampliando ad otto il limite massimo per effettuare le videochiamate, anche per difendersi dall'assalto di Skype, Google Meets ma soprattutto di Zoom, che è diventato un vero e proprio fenomeno mondiale.

Non sono emerse indicazioni in merito alla data di lancio, ma trattandosi di una funzione piuttosto importante è probabile che gli sviluppatori si prenderanno qualche settimana o giorno extra per testarla bene.

L'interfaccia grafica vedrà l'aggiunta di un'icona a forma di cornetta o di videocamera, in alto a destra nelle conversazioni, che permetteranno di avviare una chiamata o videochiamata. Chiaramente sarà anche possibile rispondere a quelle in entrata.