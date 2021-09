Whatsapp, in arrivo anche la possibilità di trasferire le chat da Android ad iOS

E' passata qualche giornata dall'arrivo della possibilità di trasferire chat Whatsapp da Android ad iOS e, secondo WABetaInfo, gli sviluppatori della popolare applicazione di messaggistica istantanea, sono al lavoro anche per consentire agli utenti di portare a termine la procedura inversa.

Il popolare blog, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Whatsapp, sostiene che gli sviluppatori starebbero per chiudere il cerchio ed a breve potrebbero lanciare la procedura che consentirà agli utenti di trasferire l'intera cronologia chat di Android su un iPhone nuovo o già attivo.

Come avvenuto anche in altre circostanze simili, non sono emerse informazioni circa la possibile data di lancio della feature, ma è probabile che nel giro di qualche settimana sia disponibile per tutti.

Secondo le voci di corridoio trapelate nelle ultime ore, Whatsapp potrebbe presto lanciare anche le reazioni ai Messaggi sulla scia di quanto fatto da tempo da iMessage. Qualche giorno fa abbiamo parlato dell'esilarante reazione di Telegram, scatenando l'ilarità del web e dei follower della popolare applicazione di messaggistica istantanea di Pavel Durov.

Cosa ne pensate di tutte le novità che ha in serbo Telegram per i propri utenti? Come sempre, fatecelo sapere attraverso la sezione commenti della notizia. Nel frattempo vi lasciamo uno screenshot del sistema di trasferimento chat da Android ad iOS.