WhatsApp, in arrivo sei nuovi pacchetti di sticker e novità per la sicurezza dei backup

Gli sviluppatori di casa WhatsApp hanno fatto una sorpresa piacevole a tutti gli amanti della piattaforma di messaggistica firmata Facebook: ben sei pacchetti di adesivi inediti che potranno essere scaricati dal WhatsApp Sticker Store interno all’app e utilizzati immediatamente nelle chat di amici e altri contatti.

A scoprirli sono stati i sempre attenti colleghi di WABetaInfo, i quali hanno mostrato giusto nelle ultime ore di quali sticker si tratta. I pacchetti sono i seguenti:

Egg And Chup

Realistic Rabbit

Betakkuma 2

Square Cheese’s Daily Life

Woman Cactus

A Burdensome Pigeon Named Eagle

I temi sono i più disparati, come si può dedurre dai nomi stessi, ma rimangono certamente delle aggiunte simpatiche al servizio di chat. Ogni pacchetto di sticker in questione risulta accessibile sia per utenti Android che iOS, dunque non vi resta che recarvi nel negozio ufficiale WhatsApp di adesivi (basta aprire una chat, premere sul pulsante degli adesivi, sull’icona del più in alto a destra nel pop-up della tastiera) e premere il pulsante Download (la freccia verso il basso) per ottenerli sul vostro smartphone e utilizzarli liberamente.

C'è anche un'ulteriore novità alquanto importante, però, in arrivo su WhatsApp: l'ultima versione beta 2.21.10.2 per Android presenta infatti una funzionalità per la sicurezza dei backup. Essa consiste nell'inserimento di un codice da minimo otto caratteri per proteggere i backup delle chat da accessi indesiderati.

Intanto il team di WhatsApp è all’opera anche su altre due funzionalità importanti: una di queste riguarda la possibilità di riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli al contatto d’interesse, mentre la seconda tratta del trasferimento delle chat da dispositivi mobili Android a iOS e viceversa, una delle feature più attese dall’utenza.