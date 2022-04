Whatsapp, in arrivo anche i sondaggi per i gruppi: in rete le prime immagini

Sono davvero tante le novità in arrivo su Whatsapp, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine. Tra le new entry dell’applicazione, dovrebbero figurare anche i sondaggi, che permetteranno agli amministratori dei gruppi di proporre votazioni sulla scia di quanto accade in Telegram.

Le prime tracce di questa novità sono state scovate dai sempre precisi e puntuali ragazzi di WABetaInfo, che hanno pubblicato sulle loro pagine due screenshot, che trovate come sempre in calce, in cui si vede la fase di creazione del sondaggio e l’interfaccia grafica della conversazione, dove gli utenti potranno scegliere tra una delle cinque opzioni e quindi cliccare su “Vota”. Non è chiaro se sia contemplata anche la possibilità di poter scegliere più risposte.

Secondo quanto emerso, i sondaggi per i gruppi di Whatsapp sono nelle fasi embrionali dello sviluppo, e probabilmente bisognerà attendere un bel pò prima di poterli vedere all’opera. Gli sviluppatori dell’applicazione di messaggistica istantanea però sono al lavoro per renderla ancora più competitiva e completa.

Parallelamente, è emersa la notizia secondo cui Whatsapp permetterà di scegliere chi vedrà l’ultimo accesso, ma solo su alcuni dispositivi.

Nessuna informazione sulla data di lancio di queste novità, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni del caso e per restare aggiornati sullo sviluppo.