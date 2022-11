Whatsapp, in arrivo tante novità per i gruppi e la fotocamera

Nel giorno in cui debuttano in Italia i sondaggi nei gruppi Whatsapp, l’applicazione di Meta continua a testare le novità che vedremo nel corso dei prossimi mesi sui nostri smartphone.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Whatsapp, gli ingegneri di Meta starebbero testando una nuova interfaccia fotografica leggermente ottimizzata su Android. Attualmente, quando si tenta di registrare un video o scattare una foto da Whatsapp, l’applicazione mostra un pulsante di scatto ed alcuni tasti di contorno che permettono di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore o di aprire la galleria, a cui si aggiunge un tasto per attivare il flash. Per registrare i video invece è necessario tenere premuto a lungo il pulsante dell’otturatore, il che potrebbe risultare scomodo per molti.

Whatsapp però vuole modificare questo sistema e starebbe aggiungendo una modalità video dedicata nell’app, che renderà più semplice la registrazione video in quanto gli utenti non dovranno tenere premuto il pulsante di scatto. Agli utenti sarà anche data la possibilità di passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore durante la registrazione video.

Ma non è tutto, perchè sempre WABetaInfo riferisce che Whatsapp starebbe testando la possibilità di visualizzare le immagini profilo dei partecipanti ai gruppi.