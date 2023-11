Whatsapp, in arrivo la verifica degli account via email: si punta sulla sicurezza

Mentre si avvicina l’arrivo delle Passkey su Whatsapp su iPhone, dai colleghi di WABetaInfo arriva la notizia secondo cui l’applicazione di messaggistica istantanea targata Meta sarebbe al lavoro su un nuovo sistema di sicurezza per gli account: la verifica via mail.

Come riportato dal blog, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Whatsapp, gli sviluppatori avrebbero ampliato la disponibilità della funzione che prevede la verifica del proprio profilo attraverso un messaggio di posta elettronica.

L’impostazione sarà presente in Impostazioni, sotto il pannello Account. Come si può vedere direttamente nello screenshot presente in calce, l’indirizzo email indicato non sarà leggibile da altri utenti e renderà l’accesso al profilo ancora più sicuro. Gli utenti infatti dovranno verificare l’indirizzo email per configurare l’account: nella mail inviata sarà presente un pulsante “Verifica e-mail” che se cliccato darà l’ok alla conferma.

A quanto pare, si tratterà di una verifica aggiuntiva al sistema già in vigore. Cosa ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero in arrivo su Whatsapp i messaggi vocali che si auto distruggono. Le novità su cui sta lavorando l’applicazione sono quindi davvero tante, e nel corso delle prossime settimane la piattaforma di messaggistica si arricchirà ulteriormente con tante funzionalità.