Whatsapp: vicino l'arrivo delle videochiamate anche su desktop

Dopo aver lanciato la funzione che consente di silenziare una chat Whatsapp per sempre, l’applicazione di messaggistica istantanea è al lavoro su un’altra feature per gli utenti desktop: le videochiamate. A scovarle i sempre puntuali colleghi di WABetaInfo, che hanno fornito anche i primi dettagli sul funzionamento.

Attualmente il sistema di chiamate da desktop sarebbe in fase di sviluppo ed include il supporto alle chiamate vocali e video sia per i singoli contatti che per gruppi di persone.

Negli screenshot viene evidenziata l’interfaccia grafica delle notifiche che verranno mostrate sul PC nel momento in cui si riceverà una chiamata o videochiamata. La finestra è molto simile alla controparte per iOS ed Android, ed è caratterizzata dai classici controlli di gestione delle chiamata con i due pulsanti rossi e verdi per rispondere e riagganciare.

Attualmente è già possibile effettuare videochiamate tramite Whatsapp, utilizzando il collegamento che consente di creare stanze attraverso Facebook Messenger. L’arrivo delle videochiamate sull’app però rappresenta un altro passo in avanti che renderà Whatsapp ancora più completa e vicina al concorrente principale, Telegram.

Nessuna informazione sulla data di lancio, ma del possibile arrivo si parla già da tempo. Probabile che Whatsapp conduca prima dei test con i beta tester prima di procedere al lancio pubblico.