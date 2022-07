Whatsapp ascolta gli utenti: disponibili le nuove reaction, ci sono tutte le emoji

Whatsapp ha pubblicato le reaction tramite emoji per tutti gli utenti su Android e iOS a maggio, e da allora sembra aver ricevuto una sola costante richiesta: quella di implementare più emoji per le reazioni ai messaggi. A meno di due mesi di distanza, il servizio di messaggistica di Meta sembra aver finalmente ascoltato i propri utenti.

Stando a quanto annunciato da Mark Zuckerberg su Facebook e dal profilo Twitter di Whatsapp, con il nuovo aggiornamento dell'app sarà possibile utilizzare ogni emoji per reagire ai messaggi degli altri utenti. Fino ad oggi, invece, le reaction erano limitate a sole sei emoji, ovvero il pollice in su, il cuore rosso, l'emoji sorridente, quello in lacrime e quello sorpreso, e infine le mani congiunte.

Inoltre, il rollout della nuova feature è già in corso, perciò non dovrete attendere a lungo prima di poter rispondere ai messaggi di amici e parenti con gli emoji più improbabili. Ovviamente, poi, la funzione sarà disponibile su Whatsapp sia per iOS che per Android, mentre non ci sono notizie circa un rilascio per Whatsapp web o desktop, che comunque dovrebbe essere imminente.

Ad ogni modo, la funzione può essere utilizzata mediante la stessa interfaccia già disponibile per le reaction a sei emoji: vi basterà dunque tenere premuto sul messaggio a cui volete reagire, in modo da aprire il sotto-menu delle reaction. Qui, d'ora in poi, troverete le ultime sei reazioni utilizzate (che sostituiranno le precedenti sei, le quali erano invece fisse) e un tasto "+", sul quale potrete cliccare per aprire una tastiera con cui inserire qualsiasi emoji desideriate per le reazioni ai messaggi altrui.

Resta invece da capire come Meta intenda gestire la funzione nei gruppi più numerosi, all'interno dei quali una così ampia scelta di reaction potrebbe portare ad un certo disordine nella gestione dei messaggi. Intanto, comunque, Whatsapp ha migliorato la privacy dei suoi utenti inserendo nuove opzioni per nascondere il loro stato online.