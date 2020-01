Whatsapp attacca Apple per il furto dei dati di Jeff Bezos: 'vulnerabilità in iOS'

Facebook non ci sta ed, in risposta all'inchiesta del Guardian secondo cui lo smartphone di Jeff Bezos sarebbe stato hackerato tramite Whatsapp, ha puntato il dito contro Apple ed il proprio sistema operativo iOS. A parlare è Nicola Mandelsohn, vicepresidente di Facebook Inc, nel corso di un'intervista rilasciata a Bloomberg.

Il dirigente ha allontanato l'ipotesi secondo cui il furto dei dati del fondatore di Amazon sarebbe da attribuire esclusivamente a Whatsapp. Mandelsohn ha infatti osservato che quanto avvenuto mette in risalto un problema ben più grave: i sistemi operativi per gli smartphone non sono sicuri.

Il rappresentante del social network di Mark Zuckerberg ha quindi osservato che gli hacker avrebbero sfruttato una vulnerabilità di sicurezza presente in iOS per estrarre i dati dall'iPhone del magnate americano. Il software malevolo sarebbe stato inviato a Bezos tramite Whatsapp, mascherato da video di 4,22 MB, ma successivamente ha fatto leva su una falla dell'OS mobile di Apple.

Bloomberg ha immediatamente contattato Apple per ottenere un riscontro, ma da Cupertino non sono arrivate dichiarazioni in merito.

Lo stesso aveva fatto anche Nick Clegg di Facebook alla BBC. Il funzionario della compagnia di Menlo Park aveva cercato di spostare la colpa da Whatsapp, sottolineando he "quando il messaggio viene inviato è protetto dalla crittografia end-to-end. Non si può incolpare Whatsapp, in quanto probabilmente legato ad un malfunzionamento del telefono stesso".

La pubblicazione delle foto e messaggi di Bezos ha portato al divorzio da 38 miliardi di Dollari dalla moglie MacKenzie.