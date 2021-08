WhatsApp aumenta la durata dei messaggi effimeri: limite a 90 giorni in arrivo

WhatsApp nella giornata di ieri ha visto il cambiamento dell’anteprima dei link nelle chat, ma a quanto pare ci sono anche altre, importanti novità in arrivo. L’ultimo aggiornamento alla versione beta del servizio di messaggistica ha introdotto un nuovo limite di 90 giorni per i messaggi effimeri, feature particolarmente gradita dagli utenti.

A notare questa feature in fase di test sono stati i colleghi di WABetaInfo, sempre attenti a tutte le ultime novità dell’applicazione di casa Facebook. La loro indagine in merito alla versione 2.21.9.6 ha mostrato che la scomparsa dei messaggi dalle chat ora può essere allungata fino a 90 giorni, ergo ben 3 mesi; in compenso, sembrerebbe scomparsa l’opzione di 24 ore per i messaggi effimeri, mantenendo quindi il limite minimo a 7 giorni.

Se l’aggiunta di maggiori opzioni è sempre gradita, in quanto garantisce ulteriore libertà di scelta agli utenti nel loro utilizzo della piattaforma, la rimozione dell’opzione di 24 ore è una decisione alquanto strana, dato che potenzialmente sarebbe stata una delle più scelte da parte degli utenti. Essendo che può anche trattarsi di una semplice rimozione temporanea in questa beta specifica, per ora si resta in attesa di novità.

In compenso, WhatsApp sta riuscendo a “rendere le conversazioni più leggere e private”, obiettivo che gli sviluppatori si sono posti sin dall’introduzione di feature come questa. Tra le ultime rilasciate e con un impatto notevole lato privacy, per esempio, c’è anche l’invio di foto e video “usa e getta”, visualizzabili solo una volta prima della loro autocancellazione dal dispositivo. Al momento non è ancora perfetta questa feature, dato che è possibile ancora acquisire screenshot o salvare i file multimediali in altre piattaforme, ma probabilmente si tratta solo di una questione di tempo prima dell’implementazione di misure ulteriori lato privacy.