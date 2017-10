Whatsapp: aumenta la stretta degli organi regolatori dell'Unione Europea

I regolatori per la privacy dell’Unione Europea hanno aumentato la stretta su Whatsapp , e nella fattispecie sulla condivisione dei dati con, la compagnia che gestisce il servizio.

Alla base di questa nuova stretta ci sarebbe la modifica alla politica sulla privacy, avvenuta lo scorso anno, che ha di fatto dato il via alla condivisione dei dati quali numeri di telefono ed altre informazioni con Facebook. Tutto ciò, come vi abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine, ha attirato le attenzioni degli organi regolatori del Vecchio Continente, al punto che Whatsapp ha conseguentemente sospeso la condivisione dei dati.

In una lettera inviata a Whatsapp o scorso martedì, e pubblicata nella giornata di ieri, l’autorità che so occupa della protezioni dei dati in Europa, ha affermato che la società non aveva ancora risolto le preoccupazioni del gruppo su come ottenere il consenso dell’utente per la condivisione dei dati, in quanto le informazioni ricevute riguardo le modifiche alla privacy sono “gravemente carenti”.

L’autorità irlandese, che ha giurisdizione in tutta Europa, ha rinnovato l’auspicio di raggiungere un accordo nei prossimi mesi sulla questione, dal momento che la questione è in sospeso già da Aprile.

Un portavoce di Whatsapp, ha affermato che “nel corso dell’ultimo anno ci siamo impegnati con le autorità specializzate nella protezione dei dati a spiegare loro l’aggiornamento dei termini del contratto sulla privacy avvenuto nel 2016, i quali si applicano alle persone che utilizzano Whatsapp in Europa. Restiamo impegnati a rispettare la legge e continueremo a lavorare con i funzionari dell’Unione Europea per rispondere alle loro domande”.

Il WP29, questo il nome del gruppo, ha sottolineato ancora una volta che il consenso inizialmente non è stato chiesto esplicitamente.

Nel mese di Maggio 2018 entrerà in vigore una nuova norma nell’UE che darà ai regolatori il potere di multare le aziende fino al 4% del loro fatturato globale, una modifica importante rispetto ad oggi.