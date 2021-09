Whatsapp avrà il suo cashback per i pagamenti: come funzionerà?

Interessante novità in arrivo dal fronte Whatsapp. I ragazzi di WABetaInfo hanno infatti scovato nell'ultima beta dell'applicazione per Android un'interessante funzione arrivare nei prossimi mesi tra le mani degli utenti e che mira a spingere i pagamenti in chat.

Come riportato in precedenza, infatti, Whatsapp ha abilitato lo shortcut per effettuare i pagamenti nelle conversazioni, ma quest'oggi arriva la notizia che il comparto dell'applicazione che consentirà il trasferimento di denaro si arricchirà con il cashback.

A giudicare da quanto raccolto da WABetaInfo, il cashback di Whatsapp consentirà di ottenere un rimborso per i pagamenti completati utilizzando la piattaforma Whatsapp Payments. In questo modo, l'applicazione di Mark Zuckerberg vuole far conoscere questo nuovo sistema agli utenti incentivandone l'utilizzo.

Non è ancora chiaro se il cashback sarà riconosciuto a tutti o meno, tanto meno se Whatsapp Payments arriverà nella sua forma completa anche nel nostro paese. Al momento però sappiamo che l'accredito del rimborso avverrà dopo 48 ore dal pagamento, e che questa funzione è limitata ai pagamenti in India.

A pochi mesi dalla cancellazione del cashback di Stato, insomma, potrebbe arrivare un nuovo sistema. Nel frattempo, per uno shortcut arrivato (in beta), ce n'è uno che se ne va: è notizia di qualche giorno fa che Whatsapp ha eliminato il pulsante per le Messenger Rooms.