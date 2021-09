WhatsApp avrà una nuova impostazione per nascondere ultimo accesso, stato e foto profilo

Quando si parla di privacy nei servizi di messaggistica, il dibattito tra i "fedeli" di Telegram e WhatsApp su quale dei due la tuteli al meglio con funzionalità e impostazioni dedicate è spesso acceso. È noto, però, che di solito l’app di Pavel Durov implementa feature in anticipo, che arrivano solo in seguito sull’app di casa Facebook.

Uno di questi casi si sta verificando proprio in questo periodo: gli attenti colleghi di WABetaInfo hanno infatti individuato nella beta Android 2.21.20.10 una nuova opzione lato privacy per la visualizzazione di ultimo accesso, foto profilo e stato WhatsApp, denominata “I miei contatti, eccetto…”. Nella nostra breve analisi su come si nasconde l’ultimo accesso su Telegram abbiamo avuto occasione di parlare di una opzione analoga definita semplicemente “Eccezioni”; ebbene, si tratta della medesima feature.

Il suo funzionamento è alquanto semplice: selezionandola, il sistema permetterà agli utenti di scegliere alcuni contatti da escludere tra quelli che potranno vedere informazioni personali su WhatsApp come quelle dette sopra. La differenza rispetto Telegram è che nel servizio di messaggistica verde non esiste un sistema di identificazione dei contatti tramite nickname, ergo è più facile distinguere tra “I miei contatti” e le cosiddette “eccezioni” da noi poste in quanto l’unico modo per ottenere il contatto WhatsApp è tramite numero di telefono.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli in merito all’approdo di questa opzione nella versione stabile di WhatsApp, ma dovrebbe trattarsi di un’attesa di pochi mesi.

Nel frattempo, ricordiamo che WhatsApp otterrà anche un editor per le icone delle chat di gruppo.