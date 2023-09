WhatsApp avrà la pubblicità? I rumor si intensificano ma Meta nega

Al netto del lancio dei canali WhatsApp in Italia, è giunto il momento di tornare a fare riferimento su queste pagine alla popolare applicazione di messaggistica istantanea. Si stanno infatti moltiplicando i rumor relativi a una possibile introduzione della pubblicità su WhatsApp, ma per il momento Meta nega tutto.

Ebbene, le indiscrezioni sono partite da un articolo del Financial Times del 15 settembre 2023. In quest'ultimo si fa riferimento, citando presunte "fonti a conoscenza della questione", a fantomatiche discussioni interne a Meta relative all'arrivo di annunci pubblicitari in-app. L'immagine di copertina dell'articolo dell'FT lascia inoltre intendere che la pubblicità potrebbe venire piazzata su WhatsApp mediante appositi blocchi che compaiono in basso nella schermata delle chat.

A poche ore dalla pubblicazione dell'articolo, però, Will Cathcart, responsabile di WhatsApp, ha smentito le voci di corridoio, spiegando che si tratta semplicemente di informazioni false. "Non stiamo facendo questo", ha affermato senza mezzi termini Cathcart. Insomma, sembra che non sia in arrivo alcun annuncio pubblicitario nel contesto delle chat di WhatsApp, nonostante l'escalation di rumor delle ultime ore.

In ogni caso, l'articolo del Financial Times colloca la fantomatica volontà di WhatsApp di introdurre pubblicità nell'applicazione di messaggistica istantanea in un momento in cui Meta starebbe cercando di massimizzare le sue entrate in vari modi.