WhatsApp avverte gli utenti: non scaricate versioni modificate dell'app, rischiate il ban

Gli “smanettoni” sanno bene che su Android è possibile trovare da diversi anni versioni modificate di WhatsApp, colme di funzionalità aggiuntive non solo dal punto di vista estetico ma anche novità come risposte automatiche, disattivazione dell’inoltro o anche scaricare gli stati delle altre persone. I gestori, però, non ci stanno.

L’ultimo avviso da parte loro è giunto proprio negli ultimi giorni, dato che a quanto pare in India e non solo sta avendo particolarmente successo GB WhatsApp, versione modificata piena di caratteristiche che sono assenti sul normale WhatsApp. Il numero di utenti che lo prova una volta e poi non torna indietro è altissimo, a quanto pare, ma l’azienda è completamente contro questa pratica.

Gli ultimi avvertimenti, del resto, sono chiarissimi: “Non provare a inviare messaggi in blocco, messaggi automatici o composizione automatica utilizzando WhatsApp. WhatsApp utilizza sia la tecnologia di apprendimento automatico che i report degli utenti per rilevare e vietare gli account che inviano messaggi indesiderati. Ciò include il contatto sistematico degli utenti in modi che potrebbero non apprezzare. Inoltre, non creare account o gruppi in modi non autorizzati o automatizzati, né utilizzare versioni modificate di WhatsApp”. Il rischio principale, ovviamente, è il ban dalla piattaforma.

L’avviso da parte dei gestori si allarga, giustamente, anche a tutte le altre versioni modificate di WhatsApp oltre alla succitata GB WhatsApp, disponibili non su Play Store ma solo tramite APK. Solo questo dettaglio dovrebbe essere un elemento chiave per bloccare ogni desiderio di download, dato che le possibilità di imbattersi in malware – come nel caso di WhatsApp Pink – sono molte e poi non si rischia solo il ban dal servizio ma anche la diffusione dei propri dati personali con i malintenzionati del caso.

Se il vostro interesse è avere sempre più funzionalità sul vostro servizio di messaggistica principale, allora potete cercare alternative come Signal, focalizzata sulla sicurezza delle conversazioni, oppure Telegram che, di recente, ha pure aggiunto le videochiamate di gruppo.