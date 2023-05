Whatsapp, si avvicina il lancio di una funzione molto cara agli utenti Telegram

Mentre Whatsapp è alle prese col bug di Android, dalla beta 2.23.10.14 dell’applicazione per la piattaforma di Google emergono nuovi dettagli sull’arrivo di una funzione molto cara agli utenti Telegram e che potrebbe arrivare prossimamente sull’app di Meta.

Stiamo ovviamente parlando dei canali, che come mostrato nello screenshot presente in calce, funzioneranno in maniera analoga a quelli di Telegram.

Proprio il prompt mostrato nel momento in cui si prova a crearne uno, fornisce nuovi dettagli sulle funzioni. Innanzitutto, Whatsapp afferma che non è previsto alcun limite al numero di membri che potranno unirsi ad un canale, che potrà essere utilizzato per condividere notizie, eventi ed altre informazioni con un pubblico più ampio. I membri dei canali non vedranno il numero di telefono del mittente, in modo tale da garantire la privacy degli autori dei messaggi.

Nello stesso screen, Whatsapp chiarisce che gli aggiornamenti dai canali saranno visualizzati sotto gli aggiornamenti di Stato dei contatti. Tale scheda sarà rinominata in “Aggiornamenti” per renderla facilmente riconoscibile.

Nessuna informazione invece sulla crittografia end-to-end e lo stesso popup non specifica che tipo di riservatezza sarà garantita.

Al momento, allo stato attuale, ancora non abbiamo alcuna informazione sulla data di lancio dell’aggiornamento e come sempre vi aggiorneremo non appena emergeranno nuovi dettagli.