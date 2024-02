Whatsapp, si avvicina il lancio dei nomi utente: emergono nuovi indizi

I primi indizi sull’arrivo degli username su Whatsapp sono emersi lo scorso maggio, ma da allora non sono arrivate ulteriori conferme. Dai colleghi di WABetaInfo, quest’oggi, arrivano ulteriori dettagli in merito.

Direttamente dal blog, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo dell’applicazione di messaggistica istantanea targata Meta, emerge che gli sviluppatori si stanno lentamente avvicinando al lancio della funzione che dovrebbe consentire agli utenti di chattare con altre persone senza condividere il numero di telefono ma semplicemente tramite l’username, in maniera analoga a quanto avviene su Telegram.

La funzione è già disponibile nella beta di Whatsapp Business per iOS tramite TestFlight, il che dimostra come lo sviluppo stia procedendo a gonfie vele ed in un prossimo futuro (non sappiamo quando) tutti potremo accedere a questa funzione.

Come si può vedere nello screenshot pubblicato da WABetaInfo, la piattaforma sta testando il sistema di convalida dei nomi utente: nel disclaimer si legge che saranno ammessi solo caratteri alfanumerici e ciascun username dovrà essere univoco. Ciò vuol dire che, probabilmente, visto l’alto numero di utenti che utilizzano quotidianamente l’applicazione, si dovranno fare diverse prove prima di poter ottenere l’username desiderato.

Ovviamente, vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli. Parallelamente, Whatsapp supporterà le chat di altre app come iMessage e Telegram.