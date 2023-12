Whatsapp, si avvicinano gli username: nuove conferme dalla beta

Dell’arrivo degli username in Whatsapp si parla da tempo, ma oggi arrivano nuove conferme sul funzionamento di questo sistema. A pubblicarle come sempre i colleghi di WABetaInfo, con tanto di screenshot.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, la feature è ancora in fase di sviluppo ma grazie alla beta per Android 2.23.25.19, disponibile sul Google Play Store, gli ingegneri stanno continuando ad affinarla in vista di un possibile lancio futuro.



Nell’immagine si vede che nella barra di ricerca sarà possibile cercare utenti tramite l’username: in questo modo si migliorerà la connessione con altre persone ma soprattutto si preserverà la privacy in quanto non si dovrà dare il proprio numero di telefono ad un’altra persona per chattare. WABetaInfo spiega anche che la scelta di configurare un nome utente sarà completamente facoltativa da parte degli utenti, e si potrà anche scegliere di non impostarlo e di continuare a chattare attraverso i sistemi “classici”. Inoltre, anche una volta configurato, si potrà rimuovere in qualsiasi nome il proprio username.

Nessuna informazione, almeno al momento, sulla possibile data di lancio di questo sistema, e come sempre vi terremo aggiornati appena emergeranno ulteriori dettagli in merito. Qualche giorno fa, su Whatsapp per PC è stata implementata una nuova funzionalità.