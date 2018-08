Whatsapp: il backup non toccherà lo spazio di Google Drive, ma non sarà crittografato

E' notizia di qualche settimana fa che Whatsapp eliminerà a partire dal prossimo Novembre le conversazioni più datate, ma gli utenti potranno scegliere Google Drive per memorizzarle in maniera del tutto gratuita. Proprio attraverso le FAQ della piattaforma sono arrivate oggi nuove informazioni a riguardo.

A partire dal 12 Novembre Google Drive rimuoverà automaticamente i backup della chat non attive da oltre un anno, e per evitare la perdita di dati è necessario assicurarsi che la copia di sicurezza venga fatta a mano prima della data.

Le novità annunciate oggi da Whatsapp però sono tante. Perchè se nelle FAQ vengono confermate le informazioni di cui vi abbiamo parlato poco sopra, gli sviluppatori precisano anche che "a partire dal 12 Novembre 2018 i backup di Whatsapp non andranno ad intaccare lo spazio d'archiviazione di Google Drive. I backup di Whatsapp che non sono stati aggiornati da più di un anno verranno automaticamente rimossi dallo spazio d'archiviazione di Drive. Per evitare la perdita di qualsiasi backup, consigliamo di eseguire manualmente il backup dei dati di Whatsapp prima del 12 Novembre 2018".

E' inoltre doveroso precisare che durante il backup su Google Drive le chat non saranno più crittografate, a differenza di quanto avviene sull'applicazione, che utilizza la crittografia end-to-end per proteggere le conversazioni. Ciò però avviene ogni qualvolta i messaggi lasciano l'applicazione, quindi indipendentemente da Drive.