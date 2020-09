Whatsapp, la beta per Android anticipa tante nuove funzioni in arrivo

Nuovo aggiornamento per la beta di Whatsapp per Android. I colleghi di WABetaInfo, da sempre molto informati su tutto quanto concerne il mondo dell'applicazione di messaggistica istantanea, hanno pubblicato un nuovo articolo relativo alla nuova release della versione dimostrativa di Whatsapp, che anticipa le novità in arrivo per gli utenti.

La prima si chiama "Catalogue Shortcut" ed almeno a giudicare da quanto rivelato, sarà un tasto presente in alto a destra nelle chat aziendali che consentirà agli utenti di accedere rapidamente al catalogo. E' il caso dei negozi che si affidano a Whatsapp Business, che sono sempre di più, che in questo modo potranno reindirizzare in maniera semplice ed immediata gli utenti al proprio shop.

Sempre sui pulsanti, Whatsapp starebbe rinnovando anche quello per le chiamate. A quanto pare, gli sviluppatori punterebbero ad inserirne uno in grado di combinare le telefonate audio e video. Anche in questo caso, sostiene WABetaInfo, si tratterà di un tasto indirizzato (almeno nella fase iniziale) solo alle chat aziendali.

L'ultima novità invece riguarda la personalizzazione delle chat: i Whatsapp Doodles, così sono stati chiamati, consentiranno di aggiungere dei pattern agli sfondi nelle conversazioni.

Su Twitter molti utenti hanno manifestato entusiasmo nei confronti delle novità, mentre altri hanno sottolineato come l'app necessiti di ben altre funzionalità per essere al pari con Telegram.

Di recente Whatsapp ha risolto alcune falle perla versione iOS ed Android.