Whatsapp, dalla beta di Android emerge una funzione che renderà le chat personalizzabili

Nuovo aggiornamento per la versione beta Android di Whatsapp. Come riportato dai colleghi di WABetaInfo, che come sempre hanno informato i lettori sulle novità in arrivo sull'applicazione di messaggistica istantanea, la nuova build dimostrativa dell'app include una funzionalità che amplierà le opzioni di personalizzazione delle chat.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, infatti, gli utenti potranno impostare dei wallpaper diversi per ogni conversazione.

Il funzionamento sarà molto semplice: dopo aver impostato un nuovo sfondo, l'applicazione chiederà se lo si vuole usare solo per la chat corrente o in tutte. Gli utenti, inoltre, saranno anche in grado di controllare il livello di opacità dei wallpaper (il che è particolarmente utile per gli sfondi molto forti, che potrebbero confondere la vista) ed aggiunger i Doodles, di cui avevamo parlato anche in passato su queste pagine.

Le novità sono incluse nella beta 2.20.200.12 di Whatsapp, che può essere scaricata solo da coloro che sono iscritti al programma. E' probabile che la novità venga estesa anche alla controparte iOS, ma almeno al momento non sembrano essere iniziati i test.

Nella giornata di ieri, sempre nella beta Android di Whatsapp è stata scovata una funzione che proteggerà Whatsapp Web, ma la feature più interessante è rappresentata dall'arrivo della sincronizzazione tra Android ed iOS.