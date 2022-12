Whatsapp, la nuova beta su Android introduce 21 nuove emoji: l'elenco completo

Dopo l'arrivo dell'ultima beta di Whatsapp per iOS, con una serie di interessanti novità per gli Stati, scopriamo oggi che il servizio di messaggistica istantanea di Meta sta per accogliere una serie di nuove emoji, che verranno lanciate con il prossimo aggiornamento dell'applicazione.

Le novità sono state scoperte da WABetaInfo, che spiega che i designer di Whatsapp sono al lavoro su 21 nuove emoji, le quali dovrebbero essere incluse in un futuro aggiornamento dell'applicazione. Se consideriamo che le emoji sono state incluse nell'ultima beta del servizio per Android, è possibile che il loro lancio ufficiale non si farà attendere troppo a lungo.

Le emoji implementate da Whatsapp non sono una novità assoluta, ma sono anzi state annunciate a gennaio dall'Unicode Consortium e integrate nel corso dell'ultimo anno, in più tranche, sulla piattaforma di Meta sia in versione Android che in versione iOS. Inoltre, accanto alle 21 emoji completamente nuove, altre 8 saranno ridisegnate da capo.

Tra le emoji modificate troviamo quelle dedicate alle faccine commosse e alle coppie, tutte introdotte proprio con l'aggiornamento 2.22.8.8 di Unicode e che hanno ricevuto un restyling grafico volto a semplificarle e a renderle di più facile lettura per gli utenti.

Le nuove emoji, invece, comprendono i cuori fucsia, azzurri e neri, l'asino, la testa d'alce, l'oca, l'ala, la medusa, alcuni fiori e frutti, la radice di zenzero, un ventaglio, delle maracas, alcuni nuovi gesti e il simbolo del Wi-Fi. Completa il "pacchetto" il simbolo Sikh del Khanda, integrato per favorire l'inclusione religiosa anche sui social network. Potete dare un'occhiata a tutte le emoji nell'immagine in calce a questa notizia.